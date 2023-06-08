Вся грязь попала в воду. Подрыв дамб во всем мире расценивается как терроризм, — гендиректор Укргидроэнерго 8 июня, 22:30 NV Премиум Подрыв россиянами Каховской ГЭС грозит экологической катастрофой в регионе (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Катастрофа, вызванная подрывом россиянами Каховской ГЭС, может длиться годами.

Мор рыбы, птиц, подмывание могильников и кладбищ — это лишь первые проявления будущей экологической катастрофы, которая будет продолжаться в течение следующих лет на Херсонщине в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Это в интервью NV отметил Игорь Сирота, гендиректор Укргидроэнерго, государственного оператора отечественных гидроэлектростанций. «Вода затапливает территории, где находятся сельские хозяйства, а там — минудобрения… Все это идет с водой и наносит вред экологии», — добавил он.

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Сирота напомнил, что на самой ГЭС в гидроагрегатах и трансформаторах было более 450 т масла. «Оно же тоже попадает в воду, попадет на поля, и все это тоже будет иметь последствия», — пояснил руководитель Укргидроэнерго.

Кроме того, оккупанты заминировали левый берег, и теперь те мины плывут, детонируют. «Кто может сказать, где завтра эта мина может оказаться и что может взорвать, и какой еще вред нанести?», — рассказал Сирота. Именно поэтому, по его словам, во всем мире подрыв дамбы или станции расценивается как терроризм.

Четко прогнозировать, какие глобальные последствия будет иметь вызванная россиянами катастрофа, можно будет, по мнению руководителя Укргидроэнерго, только после деоккупации региона.

Как сообщалось ранее, в селе Марьянское Днепропетровской области в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС из-за стремительного обмеления водохранилищ произошел массовый мор рыбы. По подсчетам представителей Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства, погибло около 28 тыс. карасей.

Подрыв Каховской ГЭС имеет серьезные последствия для экосистемы: сотни тысяч животных погибли, а некоторые редкие представители флоры могут навсегда исчезнуть. Также в результате затопления степных участков под угрозой исчезновения оказалось немало редких краснокнижных животных, которые не успеют мигрировать и вряд ли найдут пригодную для своей жизни территорию.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. В результате полностью или частично затоплены города и села ниже по Днепру, — почти 30 населенных пунктов. Сейчас продолжается эвакуация местных жителей с правого берега Херсонской области. Зато на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается настоящая катастрофа — оккупанты игнорируют эвакуацию населения. Уже есть информация о погибших в Олешках.