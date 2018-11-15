Какие последствия первого снегопада в Киеве и продолжит ли идти снег

КГГА закупила по 35 тонн соли и песка на весь зимний период

Масштабные пробки и не менее 500 ДТП на дорогах Киева. О первых последствия снегопада отчитались в Нацполиции. Об этом - в сюжете Радио НВ.

14 ноября утром в столице выпал первый снег. Как сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, на дорогах образовались пробки в 9 баллов из 10, а 70% аварий произошли из-за того, что водители используют летнюю резину на авто и не соблюдают дистанцию.

По его словам, общественный транспорт курсировал с отклонением от графиков. Давтян также добавил, что КГГА полностью контролирует ситуацию, которая сейчас стабилизируется. В городе работает около 340 единиц техники и 61 бригада ручной уборки, добавил чиновник.

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КГГА закупила по 35 тонн соли и песка на весь зимний период, добавил Давтян. По его словам, с утра во всех районах столицы дорожники обрабатывали улицы.

Зато Киевавтодор уверяет, что техника заблаговременно выехала на места дислокации, сообщил генеральный директор предприятия Александр Густелеев. По его словам, агентсво задействовало спецтранспорт, а о сложных погодных условиях сообщали заранее.

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Соцсети мгновенно заполонили фотографии и видео первого снега. Водители до последнего тянули со сменой резины, только накануне под вечер начался ажиотаж на шиномонтажах, рассказал редактор сайта kiev.dtp.ua Владислав Антонов. По его словам, выезд на летней резине водители аргументируют нехваткой средств.

"Люди до последнего тянули время и считали, что зимы не будет. Автовладельцы оправдывают это тем, что у них нет денег. Дешевле тратить десятки тысяч на ремонт других автомобилей. Кроме того, наши люди очень любят комфорт. Даже довольно бедные люди любят не пользоваться общественным транспортом", - сказал Антонов.

Самые большие заторы были на всех подъемах и спусках, например, улицы Телиги или Липкивского, ведь водители не могли с этим справиться из-за несоответствия резины, добавил Владислав Антонов.

Это вполне нормальная и прогнозируемая погода, о которой сообщали. Неожиданностей нет, ведь обычно в конце ноября в Украине выпадает снег, рассказала синопитик Александра Хала. По ее словам, в конце дня снег перейдет в мокрый снег, а затем и в дождь, а сегодня осадки прекратятся.

"Сегодня днем ​​осадки прекратятся. Температура будет от двух градусов мороза до трех тепла. В пятницу и субботу осадков не ожидаем", - сообщила синоптик.

Международный аэропорт Борисполь, несмотря на снег, работал в штатном режиме. В Укрзализныце также убеждали, что первый снег не повлиял на работу поездов, которая осуществляется по графику.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневського, в Киев пришла метеорологическая зима. Середнесуточная температура достигнет -3 °С. По прогнозам Укргидрометцентра, такая температура воздуха будет держаться и дальше.