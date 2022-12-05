Несколько поездов задерживаются из-за временных отключений электроэнергии — Укрзализныця
Укрзализныця (Фото:УЗ / Facebook)
В Укрзализныце рассказали, что поезда продолжают движение, резервные локомотивы находятся в готовности, посадка и высадка идет через подземные переходы. Также задерживаются ряд рейсов.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В сообщении говорится, что временные задержки связаны с временными отключениями электроэнергии:
- № 712 Киев-Краматорск — 1 час;
- № 111 Киев-Изюм — 1 час 33 мин.
Пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, могут воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.
В понедельник днем, 5 декабря, российские оккупанты совершили по Украине новый массированный ракетный удар. По информации местных властей, в небе работает украинская ПВО.