Несколько поездов задерживаются из-за временных отключений электроэнергии — Укрзализныця

5 декабря, 15:02
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Укрзализныця (Фото:УЗ / Facebook)

Укрзализныця (Фото:УЗ / Facebook)

В Укрзализныце рассказали, что поезда продолжают движение, резервные локомотивы находятся в готовности, посадка и высадка идет через подземные переходы. Также задерживаются ряд рейсов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении говорится, что временные задержки связаны с временными отключениями электроэнергии:

  • № 712 Киев-Краматорск — 1 час;
  • № 111 Киев-Изюм — 1 час 33 мин.

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Пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, могут воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.

В понедельник днем, 5 декабря, российские оккупанты совершили по Украине новый массированный ракетный удар. По информации местных властей, в небе работает украинская ПВО.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Укрзализныця Поезда Российская агрессия Война России против Украины

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