Задержка до 5,5 часов. Какие поезда опаздывают из-за атак российских оккупантов 25 апреля, 15:22 Цей матеріал також доступний українською Из-за атак российских оккупантов задерживаются 13 поездов (иллюстративное фото) (Фото:Укрзализниця)

Укрзализныця опубликовала актуальный график задержки пассажирских и пригородных поездов из-за ракетных ударов российских оккупантов по железнодорожной инфраструктуре.



Война России против Украины — главные события 25 апреля

По состоянию на 14:30 задерживаются следующие пассажирские поезда:

№ 86 Запорожье — Львов ( +3 ч. 06 мин);

+3 ч. 06 мин); № 174 Запорожье — Хмельницкий ( +2 ч 46 мин);

+2 ч 46 мин); № 87 Запорожье — Ковель ( +5 ч 04 мин);

+5 ч 04 мин); № 21 Харьков — Трускавец ( +4 ч 37 мин);

+4 ч 37 мин); № 13 Солотвино — Киев ( +4 ч 11 мин);

+4 ч 11 мин); № 130 Кременчуг — Ивано-Франковск ( +5 ч 14 мин);

+5 ч 14 мин); № 231 Днепр — Львов ( +5 ч 26 мин);

+5 ч 26 мин); № 45 Ужгород — Лозовая ( +1 ч 58 мин);

+1 ч 58 мин); № 15 Харьков — Ивано-Франковск ( +4 ч 20 мин);

+4 ч 20 мин); № 136 Одесса — Черновцы ( +2 ч 44 мин);

+2 ч 44 мин); № 68 Варшава — Киев ( +2 ч 30 мин);

+2 ч 30 мин); № 722 Киев — Харьков ( +1 ч 28 мин);

+1 ч 28 мин); № 723 Харьков — Киев ( +58 мин).

Кроме того, задерживается ряд пригородных поездов:

Видео дня

№ 6206 Казатин — Фастов ( +4 ч 1 мин);

+4 ч 1 мин); № 6321 Жмеринка — Известнярка ( +2 ч);

+2 ч); № 6253 Казатин — Шепетовка ( +3 ч 10 мин);

+3 ч 10 мин); № 6284 Ровно — Могиляне ( +1 ч 33 мин);

+1 ч 33 мин); № 6303 Казатин — Жмеринка ( +1 ч 35 мин);

+1 ч 35 мин); № 816/815 Львов — Черновцы ( +1 ч 35 мин);

+1 ч 35 мин); № 6092 Львов — Здолбунов ( +14 мин);

+14 мин); № 6093 Здолбунов — Львов ( +1 ч 19 мин);

+1 ч 19 мин); № 6187 Львов — Мукачево ( +40 мин);

+40 мин); № 6005 Львов — Трускавец ( +2 ч 17 мин).

Утром 25 апреля российские оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре в центральной и западной Украине.



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