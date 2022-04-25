Задержка до 5,5 часов. Какие поезда опаздывают из-за атак российских оккупантов
Из-за атак российских оккупантов задерживаются 13 поездов (иллюстративное фото) (Фото:Укрзализниця)
Укрзализныця опубликовала актуальный график задержки пассажирских и пригородных поездов из-за ракетных ударов российских оккупантов по железнодорожной инфраструктуре.
Война России против Украины — главные события 25 апреля
По состоянию на 14:30 задерживаются следующие пассажирские поезда:
- № 86 Запорожье — Львов (+3 ч. 06 мин);
- № 174 Запорожье — Хмельницкий (+2 ч 46 мин);
- № 87 Запорожье — Ковель (+5 ч 04 мин);
- № 21 Харьков — Трускавец (+4 ч 37 мин);
- № 13 Солотвино — Киев (+4 ч 11 мин);
- № 130 Кременчуг — Ивано-Франковск (+5 ч 14 мин);
- № 231 Днепр — Львов (+5 ч 26 мин);
- № 45 Ужгород — Лозовая (+1 ч 58 мин);
- № 15 Харьков — Ивано-Франковск (+4 ч 20 мин);
- № 136 Одесса — Черновцы (+2 ч 44 мин);
- № 68 Варшава — Киев (+2 ч 30 мин);
- № 722 Киев — Харьков (+1 ч 28 мин);
- № 723 Харьков — Киев (+58 мин).
Кроме того, задерживается ряд пригородных поездов:
- № 6206 Казатин — Фастов (+4 ч 1 мин);
- № 6321 Жмеринка — Известнярка (+2 ч);
- № 6253 Казатин — Шепетовка (+3 ч 10 мин);
- № 6284 Ровно — Могиляне (+1 ч 33 мин);
- № 6303 Казатин — Жмеринка (+1 ч 35 мин);
- № 816/815 Львов — Черновцы (+1 ч 35 мин);
- № 6092 Львов — Здолбунов (+14 мин);
- № 6093 Здолбунов — Львов (+1 ч 19 мин);
- № 6187 Львов — Мукачево (+40 мин);
- № 6005 Львов — Трускавец (+2 ч 17 мин).
Утром 25 апреля российские оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре в центральной и западной Украине.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.