Задержка до 5,5 часов. Какие поезда опаздывают из-за атак российских оккупантов

25 апреля, 15:22
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Из-за атак российских оккупантов задерживаются 13 поездов (иллюстративное фото) (Фото:Укрзализниця)

Из-за атак российских оккупантов задерживаются 13 поездов (иллюстративное фото) (Фото:Укрзализниця)

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Укрзализныця опубликовала актуальный график задержки пассажирских и пригородных поездов из-за ракетных ударов российских оккупантов по железнодорожной инфраструктуре.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

По состоянию на 14:30 задерживаются следующие пассажирские поезда:

  • № 86 Запорожье — Львов (+3 ч. 06 мин);
  • № 174 Запорожье — Хмельницкий (+2 ч 46 мин);
  • № 87 Запорожье — Ковель (+5 ч 04 мин);
  • № 21 Харьков — Трускавец (+4 ч 37 мин);
  • № 13 Солотвино — Киев (+4 ч 11 мин);
  • № 130 Кременчуг — Ивано-Франковск (+5 ч 14 мин);
  • № 231 Днепр — Львов (+5 ч 26 мин);
  • № 45 Ужгород — Лозовая (+1 ч 58 мин);
  • № 15 Харьков — Ивано-Франковск (+4 ч 20 мин);
  • № 136 Одесса — Черновцы (+2 ч 44 мин);
  • № 68 Варшава — Киев (+2 ч 30 мин);
  • № 722 Киев — Харьков (+1 ч 28 мин);
  • № 723 Харьков — Киев (+58 мин).

Кроме того, задерживается ряд пригородных поездов:

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  • № 6206 Казатин — Фастов (+4 ч 1 мин);
  • № 6321 Жмеринка — Известнярка (+2 ч);
  • № 6253 Казатин — Шепетовка (+3 ч 10 мин);
  • № 6284 Ровно — Могиляне (+1 ч 33 мин);
  • № 6303 Казатин — Жмеринка (+1 ч 35 мин);
  • № 816/815 Львов — Черновцы (+1 ч 35 мин);
  • № 6092 Львов — Здолбунов (+14 мин);
  • № 6093 Здолбунов — Львов (+1 ч 19 мин);
  • № 6187 Львов — Мукачево (+40 мин);
  • № 6005 Львов — Трускавец (+2 ч 17 мин).

Утром 25 апреля российские оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре в центральной и западной Украине.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Укрзализныця Поезда Железная дорога Война России против Украины

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