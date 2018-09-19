Полтора миллиона украинцев уехали за границу. Есть ли в этом положительные стороны и что предлагает государство

Ежеминутно из Украины выезжают двое граждан, сообщает сайт Ukrainian-people-leaks.com, что в режиме онлайн отслеживает количество мигрантов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

За последние полгода более 1,5 млн украинцев выехали за границу. В последнем прогнозе Министерства экономического развития и торговли, а также в отчете Национального банка Украины риски от трудовой миграции поставили в один ряд с последствиями от возможного разрыва сотрудничества с Международным валютным фондом.

Законодательство для мигрантов

Фракция Народный фронт в Верховной Раде инициирует наработки нового законодательства о трудовой миграции. Глава фракции Максим Бурбак рассказал, что государственная политика в сфере внешней трудовой миграции должна состоять из нескольких ключевых компонентов.

Первое, это уменьшение темпов трудовой миграции украинцев за границу через экономический рост и повышение социальных стандартов. Второе - поддержка тесной связи с теми гражданами Украины, которые уже работают за рубежом. И третье, создание предпосылок для возвращения наших трудовых мигрантов в Украину.

Угрожающие масштабы

Миграция приобрела угрожающие для экономики Украины масштабы, говорит финансовый аналитик Эрик Найман. К тому же, никто не знает точного количества украинских трудовых мигрантов за рубежом.

Смотрите также

Зарубежные источники свидетельствуют, что эта цифра колеблется от 6 до 8 млн. И если бы эти люди работали в Украине, то ВВП был бы выше в два раза, чем сейчас.

Хотя Эрик Найман не исключает положительного эффекта от долларовых вливаний из-за рубежа, впрочем подчеркивает, что он лишь краткосрочный.

Финансовые вливания

Чиновники отчитываются и о якобы положительных сторонах: наши соотечественники из-за рубежа пересылают все больше домой. За первые 7 месяцев этого года украинские трудовые мигранты перевели в Украину более 6 млрд долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Мы прогнозируем, что до конца года Украина получит от заробитчан больше 11 млрд долларов. 7 месяцев - 6 млрд 350 млрд долларов в эквиваленте", - сообщил Смолий.

Смотрите также

В прошлом году трудовые мигранты дали стране почти 9,5 млрд долларов. Таким образом, украинские заробитчане остаются крупнейшими инвесторами и одними из главных поставщиков валюты в страну.

Заработок не покрывает расходов

Чаще всего из Украины едут работать в Польшу, Италию и Чехию, сообщают в Нацбанке. В этом перечне также и Россия, но война на Донбассе и евроинтеграция за последние годы существенно переориентировали украинских мигрантов на страны Европейского Союза.

Почти половину заработка в Польше трудовые мигранты из Украины тратят на еду, одежду, проезд и т.д.

Большинство украинских заробитчан, например, в Польше зарабатывают около 20 тыс. грн в месяц. Об этом свидетельствуют данные компании Personnel Service. Для сравнения, в Киеве средняя зарплата почти 14 тыс. грн.

Впрочем, почти половину заработка в Польше трудовые мигранты из Украины тратят на аренду жилья, коммуналку, одежду, проезд и питание. Все это за границей обходится значительно дороже, чем в Украине. На сегодня, по разным оценкам, в Польше работает до 2 млн наших соотечественников.

Молодежь не возвращается

Как прокомментировал эксперт в сфере зарубежного рынка труда Ярослав Мазур, тенденция к выезду на заработки стремительно растет. И если трудовые мигранты едут за границу для улучшения своего финансового положения, то более острой проблемой является выезд молодежи на учебу за границу, говорит специалист, потому что 90% из них не возвращаются.

"Если украинец будет в Украине зарабатывать 500-800 долларов, он не будет выезжать за границу", - сказал Мазур.

Смотрите также

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как остановить глобальный процесс трудовой миграции из Украины, предложив предприятиям перейти на замкнутый процесс производства, то есть с выходом готовой продукции.