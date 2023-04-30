«На погоду не сетуем». Куда ворвется похолодание и почему не стоит удивляться заморозкам — синоптик 30 апреля, 05:30 Похолодание со штормовым ветром (Фото:Roberto Shumski/pexels)

Как известно, заморозки 29 и 30 апреля охватили значительную часть Украины.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о нюансах непогоды выходных дней, предупредила, где сегодня пройдут дожди, и объяснила, почему не стоит обижаться на погоду, которая в последнее время как будто испытывает нас на выносливость.

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По словам синоптика, в предыдущую ночь заморозки охватили значительную часть территории Украины. В западных областях они были даже в воздухе, на остальной территории преимущественно на почве.

Смогли избежать заморозков восточные области, Днепропетровщина, Запорожье, Крым — там помогли облака и теплый воздух.

В течение субботы максимальная температура воздуха составляла +11+16 градусов, в Луганской области +17+20 градусов. При этом вдоль полосы Харьков-Полтава-Днепр-Запорожье-Николаев-Херсон ворвался более холодный воздух +9+12 градусов, это очень хорошо видно на карте. Перешло ненастье и на сегодня.

«В восточной части в выходные ожидается порывистый, временами до штормовых порывов, ветер северо-западного направления.

В воскресенье, 30 апреля, дожди задержатся на востоке, в центральных областях, на юге, присоединятся еще западные области.

А вот на севере в воскресенье без осадков.

В Киеве в субботу осадки не ожидались, не будет их и в воскресенье, но сегодня может увеличиться количество облаков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15 градусов. А вот ночи будут холодными, +2+5 градусов, местами даже возможны заморозки.

Греемся, спасаем по возможности растеньица от заморозков, на погоду не сетуем — вспоминаем, что заморозки случаются каждый год как раз в конце апреля-начале мая.

А по статистике могут быть даже в начале июня.

Но нам и этих хватит.

Но все равно внимательно следим за синоптическими событиями!

Фото: Наталья Диденко / facebook