В Воздушных силах ВСУ рассказали, какие объекты и где именно в Украине войска РФ атакуют чаще всего 26 декабря, 11:37 РФ ударила дроном-камикадзе по объекту критической инфраструктуры в одном из районом Киева 19 декабря (Фото:Gleb Garanich/File Photo/Reuters)

Чаще всего войска РФ пытаются атаковать объекты критической инфраструктуры вокруг Киева, так как украинская столица все еще остается целью № 1 для Кремля.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Больше всего атакуют столицу. Понятно, что столица — это цель № 1 для врага. Как это было в первые дни войны», — отметил он.

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По словам Игната, если в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты пытались захватить аэродромы вокруг Киева, то сейчас бьют по объектам энергетики.

«Сейчас атакуют по-другому, атакуя объекты критической инфраструктуры вокруг Киева. Это объекты топливно-энергетического сектора. Именно туда оккупанты больше всего направляют своих крылатых ракет», — резюмировал он.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры. Киев просит у партнеров оборудование для ремонта и восстановления объектов энергоинфраструктуры.

За 2,5 месяца оккупанты совершили уже девять массированных атак на украинские города, на некоторое время оставляя без света миллионы украинцев. За раз РФ выпускает десятки ракет, иногда с применением дронов-камикадзе.

Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий вражеских ударов. По всей стране действую экстренные отключения света.

Последний раз страна-агрессор РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область 19 декабря. Оккупанты направили на столицу 23 беспилотника, 18 из них удалось сбить.

Обломки сбитых дронов повредили проезжую часть в Соломенском районе города, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе. Один из беспилотников попал в объект критической инфраструктуры.





