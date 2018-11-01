От подорожания газа до безвиза с Катаром. Какие нововведения ожидают украинцев в ноябре

В ноябре украинцев ожидает ряд нововведений. НВ рассказывает, какие положения должны вступить в силу в этом месяце.
Повышение цен на газ
С 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Повышение цен на газ премьер-министр Владимир Гройсман называет "вынужденным шагом", чтобы иметь возможность получать кредиты от МВФ.
С 1 ноября цена на газ вырастет на 23,5% / Фото: 12019 / pixabay.com
Гройсман подчеркнул, что без этих кредитов "в стране будет кризис, инфляция, обесценивание доходов", и сообщил, что правительство избежало повышения цены на газ на 60%, и согласилось на 23,5% "в отсутствии другого варианта".
Премьер также заверил, что вопрос о повышении цены на газ еще на 35% сейчас (до конца отопительного сезона) не стоит.
Однако, по данным СМИ, в рамках новых договоренностей с МВФ цена на газ должна вырасти еще на 40%. Но если раньше речь шла о разовом повышении тарифов, сейчас то же самое предлагается сделать в несколько этапов. У страны на это есть год.
Безвиз с Катаром
Со 2 ноября вступает в силу договор между украинским и катарским правительствами о взаимной отмене виз.
Флаг Катара рядом с Дохой / Фото: EPA
Согласно условиям этого договора, украинцы с загранпаспортами (как биометрическими, так и обычными) и катарцы, которые пользуются обычными паспортами, смогут въезжать на территорию Катара и Украины соответственно и пересекать их транзитом при условии, что нахождение на территории не будет превышать 90 дней в течение 180 дней. В момент въезда паспорт должен быть действительным в течение минимум шести месяцев.
Если срок пребывания в стране превышает 90 дней в течение 180 дней, гражданам как Украины, так и Катара необходимо будет оформить визу.
Рост тарифов на фиксированную телефонную связь
С 1 ноября вступает в силу повышение предельных тарифов на фиксированную телефонную связь в среднем на 7,5-16,9% по сравнению с текущими ценами.
Тем, кто еще пользуется стационарной телефонной связью, придется платить за нее больше / Фото: andresruiz / pixabay.com
- Смотрите также: Стационарными телефонами продолжают пользоваться меньше половины украинцев. Инфографика
Укртелеком просил Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации повысить предельные тарифы на 14%.
BlaBlaCar станет платным для пассажиров
С ноября популярный сервис BlaBlaCar станет платным для пассажиров. Уже зарегистрированные пользователи сервиса могли активировать бесплатный доступ в течение еще трех месяцев. Сделать это было необходимо до ноября. Новые пользователи смогут бесплатно пользоваться сервисом в течение месяца.
Для водителей сервис останется бесплатным / Фото: BlaBlaCar via Facebook
После этого нужно будет выбрать один из вариантов доступа - на один день (49 грн) или на один месяц (59 грн). Заплатить их можно будет на сайте или в мобильном приложении BlaBlaCar.
Бронирование мест на поездки на расстояние до 120 км останется бесплатным. Бесплатно продолжат пользоваться сервисом и водители.
Лоукост Wizz Air уменьшает размер ручной поклажи
С 1 ноября пассажирам лоукоста Wizz Air будет разрешено взять в качестве ручной поклажи сумку, размер которой не превышает 40x30x20 см (до этого пассажир без приоритетной посадки с ручной кладью с размерами до 55х40х23 см должен был сдавать ее в багаж, однако плата за это не взималась).
С 1 ноября бесплатно на борт самолета Wizz Air можно будет взять только сумку, размер которой не превышает 40x30x20 см / Фото: wizzair.com via Facebook
Дополнительный чемодан на колесах, размер которого не превышает 55x40x23 см можно будет взять в салон, лишь оплатив услугу WIZZ Priority, которая стоит от 5 до 15 евро при оплате через интернет или информационный центр Wizz Air и 25 евро при оплате в аэропорту.
Wizz Air также вводит новый тип зарегистрированного багажа весом 10 кг дополнительно к существующим 20 и 32 кг.
НВ
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования