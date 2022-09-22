Ракетные удары, огонь из танков и РСЗО. Генштаб сообщил, по каким населенным пунктам били оккупанты

22 сентября, 08:09
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От ударов оккупантов пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

От ударов оккупантов пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

За минувшие сутки оккупанты нанесли восемь ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 115 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 22 сентября.

В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов, в частности, Северска, Марьинки, Веселого, Нескучного, Егоровки, Безымянного, Белогорки, Миролюбовки и Высокополья.

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Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Также войска РФ совершали обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

  • на Северском направлении — в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области;
  • на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осыково;
  • на Краматорском направлении — Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок;
  • на Бахмутском направлении — Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опытное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск;
  • на Авдеевском направлении — Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка и Водяное;
  • на Новопавловском и Запорожском направлении под удар оккупантов попали около 16 населенных пунктов, среди них — Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времовка и Новополь;
  • на Южнобужском направлении обстрелам подверглись более 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры оккупанты совершили более 30 вылетов БПЛА.
https://www.youtube.com/watch?v=Yd92KuuTXWg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб РСЗО Ракетные удары Война России против Украины

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