Ракетные удары, огонь из танков и РСЗО. Генштаб сообщил, по каким населенным пунктам били оккупанты 22 сентября, 08:09 От ударов оккупантов пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

За минувшие сутки оккупанты нанесли восемь ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 115 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 22 сентября.

В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов, в частности, Северска, Марьинки, Веселого, Нескучного, Егоровки, Безымянного, Белогорки, Миролюбовки и Высокополья.

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Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Также войска РФ совершали обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области;

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осыково;

на Краматорском направлении — Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок;

на Бахмутском направлении — Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опытное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск;

на Авдеевском направлении — Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка и Водяное;

на Новопавловском и Запорожском направлении под удар оккупантов попали около 16 населенных пунктов, среди них — Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времовка и Новополь;

на Южнобужском направлении обстрелам подверглись более 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры оккупанты совершили более 30 вылетов БПЛА.

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