Генштаб сообщил, какие населенные пункты пострадали от ударов войск РФ 24 октября, 09:01 Генштаб сообщил об ударах оккупантов по населенным пунктам Украины (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

За минувшие сутки оккупанты нанесли два ракетных и 28 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 24 октября.

Под удары оккупантов попали объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Бахмут, Запорожье, Николаев и Новотаврическое Запорожской области.

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Также оккупационные войска РФ совершали обстрелы:

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Григоровка, Красное, Огурцово, Старица, Петро-Ивановка, Фиголовка, Домашнее, Красная Заря и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении — из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Железнодорожное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях — из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко;

на Южнобужском направлении оккупанты вели огонь в районах населенных пунктов рядом с линией столкновения, среди которых Шевченково, Терновые Поды, Мирное, Новогригоровка, Квитневое, Киселевка, Благодативка, Новополтавка, Белогорка, Давыдов Брод и Трифоновка. От огня реактивной и ствольной артиллерии пострадала инфраструктура Никополя и Ильинки Днепропетровской области.