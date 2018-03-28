Какие мифические диагнозы часто ставят украинцам и почему они ненастоящие

Диагноз вегето-сосудистая дистония - это миф.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

В международной медицинской практике такого диагноза не существует, заявила руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

"Если когда-то вам или вашим близким записали в медицинской карточке три загадочные буквы - ВСД - забудьте о них. Это большой советский миф, который родился при отсутствии доступа к базе источников доказательной медицины", - заявила она.

По ее словам, вегето-сосудистая дистония - не диагноз, а синдром, который используют при комплексе различных жалоб и симптомов у пациента.

Супрун добавила, что если врач пишет пациенту в медицинской карточке ВСД и отправляет пить витамины и успокоительные, он буквально "сливает настоящую проблему". Пациента, который приходит на прием к врачу с уже поставленным диагнозом ВСД, нужно дообследовать и найти настоящую причину заболевания.

Врачи в Украине на протяжении многих лет ставили пациентам диагноз ВСД, поскольку от них не требовали жестко следовать международной классификации болезней, отметила в комментарии Радио НВ врач-терапевт Мария Крапивнер. Зато, добавила она, в действующем десятом пересмотре этой классификации есть похожие диагнозы.

"Там нет диагноза "вегетативная дисфункция", "вегето-сосудистая дистония", "нейроциркуляторная дистония", но там есть дисфункция вегетативной нервной системы, что, в принципе, является тем же. Есть соматофорные расстройства, которые тоже является тем, что мы называли раньше вегетативной дисфункцией. Почему так называли врачи, к сожалению, не очень строго с нас требуют использовать диагнозы только из этой классификации", - рассказала Крапивнер.

По сути, у пациентов будут те же жалобы и симптомы - и врачи будут ставить тот же диагноз, просто называть его по-другому. Так, как принято называть во всем мире, добавила она.

Наличие сосудистых нарушений в виде ВСД чаще всего диагностируют, когда пациент чувствует тревогу, проблемы со сном, испытывает недостаток воздуха, жалуется на учащенное сердцебиение, колебания давления, повышенную температуры и так далее. При этом обследования показывают, что воспалительных процессов в организме нет. Симптомы, которые якобы указывают на дисфункцию вегетативной нервной системы, могут говорить о других болезнях, которые можно обнаружить после ряда исследований, отмечают в Минздраве.

Какие "несуществующие болезни" диагностируют пациентам врачи

Еще одним диагнозом, которым неоправданно пользуются врачи, является дисбактериоз. Это слово довольно часто звучало в рекламе не только лекарств, но и йогуртов и заквасок, которые якобы позволят преодолеть дискомфорт в животе. Под этим диагнозом обычно скрывается нарушение микрофлоры кишечника, иногда кожи. Врачи пишут "дисбактериоз" в медицинской карточке всем, кто принимал антибиотики.

На самом деле, если пациент принимает антибиотик в стандартных дозах, таких проблем не возникает. А этот диагноз можно поставить только по результатам лабораторных анализов. В то же время, вопрос дисбактериоза искусственно подогревается фармацевтическими компаниями, которые занимаются биологически активными добавками.

Распространенным несуществующим диагнозом является авитаминоз

Распространенным несуществующим диагнозом является авитаминоз, который врачи ставят пациентам, которые переболели простудой, или беременным. Пациенты с авитаминозом, то есть полным отсутствием определенного витамина, на самом деле встречаются очень редко.

Еще две чисто постсоветские болезни - это выпадение дисков позвоночника и отложения солей, которое иногда называют остеохондрозом. Поставить этот диагноз, просто выслушав пациента и пощупав позвоночник без дополнительных исследований - рентгенографии, и компьютерной или магнитно-резонансной томографии врач не может.

Ранее руководитель Минздрава Ульяна Супрун назвала "советским пережитком" массовые флюорографические обследования. Флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания, отметила она. На ранней стадии болезнь не приводит к изменениям в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет.