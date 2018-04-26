Какие лагеря летнего отдыха выбирают украинцы для своих детей

Популярность специализированных детских лагерей растет в Украине. Как показывает анализ родительских форумов, они ищут уже не просто развлечений на море или в Карпатах. Наибольшей популярностью сейчас пользуются развивающие лагеря, а также заведения с активными видами отдыха - скаутские, туристические и тому подобное. О многообразии и форматах предложенного отдыха в Украине - в сюжете Радио НВ.

Главные тренды - иноязычная практика и активности

Одно из самых частых пожеланий родителей - это занятие по иностранному языку в лагере. Обычно, по английскому. Детей делят на группы в соответствии с их уровнем знаний. Занятия проводят носители языка, рассказал НВ руководитель проекта Fayno Camp Тарас Черный. Он является организатором двух языковых лагерей для детей - в Яремче и в Хорватии. Кроме занятий по языку, на детей также ждут экскурсии, активные игры и купания.

"Ежедневно есть занятия по иностранному языку, которые проводят непосредственно носители английского. У детей нет свободного времени: мероприятия, экскурсии, квесты. В лагере в Яремче предусмотрено ежедневное купание в крытом бассейне, потому погоду можно не учитывать", - рассказывает руководитель проекта.

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В Яремче лагерь будет иметь шесть смен, за рубежом - четыре. Путевку на 10 дней в Яремче стоит бронировать до 1 июня, тогда можно приобрести ее за 9800 гривен. Предусмотрены скидки для бойцов АТО, для нескольких детей из одной семьи и тому подобное. Цены на путевки в "языковые" лагеря колеблются от 6 до 25 тыс. гривен.

Современная программа оздоровительного комплекса

В образовательных лагерях подростки изучают 3D-принтинг, веб-дизайн, создание приложений для IOS, снимают, монтируют фильмы, клипы и рекламу, пишут сценарии, создают декорации, развивают профессиональные навыки, играя в деловые игры, проходят тесты на профориентацию. Шесть смен планирует провести и KOD CITY CAMP. Основной акцент в этом лагере делают на английский и программирование, рассказал НВ совладелец IT-школы Олег Батрак. По его словам, такой формат отдыха является популярным - путевки на большинство смен на 50% уже раскуплены.

"Лагерь набирает детей в возрасте от 8 до 12 лет. Они активно здесь занимаются английским. Один вожатый будет носителем английского языка, а другой - специалист в IT-сфере (электроника, робототехника). Обучение будет проводиться в формате мастер-класса", - отметил владелец IT-школы.

Цены на отдых в лагере с IT- направленностью будет колебаться от 3500 до 10000 гривен.

Цены на путевки в "языковые" лагеря колеблются от 6 до 25 тыс. Гривен.

Пользуются спросом и спортивные и туристические лагеря, в частности, палаточные. Например, группа Экспедиция организует экстремальный отдых для детей и подростков в Украине. Этим летом организация запланировала четыре смены, рассказала НВ администратор Ирина Солоненко. Первая - на Южном Буге. Среди развлечений - сплавы, дайвинг, скай-парки, квесты, спортивные игры.

"На Южном Буге с развлечений - это рафтинг по реке, каякинг, дайвинг, скалолазания. Лебедевка - лагерь у моря на глиняных холмах. Детям доступен климбинг, работа с веревками. Это палаточные лагеря. Сначала приезжает команда, разбивает лагерь, готовится к приезду детей, а потом приезжаю я с детьми ", - пояснила администратор.

Также планируется лагерь на островах Дуная (Татар) и Днепра (Хортица). К июню путевку на любою смену можно приобрести за 6000 гривен. В среднем отдых для ребенка с занятиями туризмом, каякингом или катанием на велосипеде обойдется от 3000 до 10000 гривен за 8-10 дней.

Отдых для скаутов

Популярность набирают и военно-патриотические лагеря. Оздоровительное учреждение Азовец этим летом планирует принять детей на 6 смен. В 2015 году, когда лагерь только основали, дети жили в палатках, а сейчас располагаются в домах с отоплением и сигнализацией на заливе Верблюжий, рассказала НВ Оксана Калинина, что ведет прием заявок на отдых в лагере. Запланированы милитаристские игры Лазертаг, пейнтбол, занятия по тактике и домедицинской помощи, тренировки по самозащите и другие развлечения.

"В лагере есть скалодром, веревочный парк. Детей отправят в музей Киева. При хорошей погоде предусмотрены купания. Дети будут смотреть кино, играть в настольные игры. Они могут заниматься пением и танцами. В лагере есть полоса препятствий", - рассказывает о лагере Калинина.

Полная стоимость изменения в патриотическом лагере на 12 дней - 3900 гривен. Но дети бойцов АТО могут отдохнуть за половину от этой стоимости. В прошлом году государство оплатило отдых и оздоровление 40% детей школьного возраста.