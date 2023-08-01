Отдельные категории военных с августа будут получать ежемесячные дополнительные выплаты 1 августа, 13:31 Военные, которые имеют звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, ежемесячно будут получать дополнительно 19500 грн (Фото:president.gov.ua)

Согласно законопроекту № 7141, некоторые украинские военные с августа смогут получать ежемесячные дополнительные выплаты.

Размер выплаты будет рассчитываться в кратном размере к минимальной заработной плате, установленной на январь календарного года — сейчас это 6500 грн. Помощь получат следующие категории военных:

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6500 грн ( одна МЗП) — кавалерам ордена За мужество трех степеней ( полные 2 кавалера);

одна МЗП) — кавалерам ордена За мужество трех степеней полные 2 кавалера); 13000 грн две МЗП) — рыцарям ордена Богдана Хмельницкого трех степеней ( полные рыцари);

полные рыцари); 19500 грн ( три МЗП) — лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Выплаты также получат члены семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарей ордена Богдана Хмельницкого трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена За мужество трех степеней (полные кавалеры). Помощь будет выплачиваться в размере от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной зарплаты.