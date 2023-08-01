Отдельные категории военных с августа будут получать ежемесячные дополнительные выплаты

1 августа, 13:31
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Военные, которые имеют звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, ежемесячно будут получать дополнительно 19500 грн (Фото:president.gov.ua)

Военные, которые имеют звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, ежемесячно будут получать дополнительно 19500 грн (Фото:president.gov.ua)

Согласно законопроекту № 7141, некоторые украинские военные с августа смогут получать ежемесячные дополнительные выплаты.

Размер выплаты будет рассчитываться в кратном размере к минимальной заработной плате, установленной на январь календарного года — сейчас это 6500 грн. Помощь получат следующие категории военных:

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Выплаты военным — кто имеет право, какие новые выплаты введены и что меняется с 1 августа (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua) Новые выплаты срочникам и вне штата. Кто получает выплаты военным с 1 августа и изменились ли суммы
  • 6500 грн (одна МЗП) — кавалерам ордена За мужество трех степеней  (полные 2 кавалера);
  • 13000 грн  две МЗП) — рыцарям ордена Богдана Хмельницкого трех степеней  (полные рыцари);
  • 19500 грн  (три МЗП) — лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Выплаты также получат члены семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарей ордена Богдана Хмельницкого трех степеней  (полные рыцари) и кавалеров ордена За мужество трех степеней  (полные кавалеры). Помощь будет выплачиваться в размере от трех до одной  (в расчете на месяц на семью) минимальной зарплаты.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Военные Август выплаты военным

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