«ВСУ возобновят наступление». Гайдай рассказал, какие города в Луганской области вскоре могут освободить 2 декабря, 12:00 Гайдай прогнозирует, что ВСУ смогут возобновить наступление в Луганской области (Фото:Генштаб)

В ближайшее время ВСУ могут возобновить наступление в Луганской области. Этому будет способствовать морозная погода.



Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Отрывок видео он опубликовал в Telegram.

Гайдай отметил, что в ближайшее время ВСУ могут освободить Кременную. Следующим освобожденным городом может стать Рубежное.

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По его словам, оккупанты понимают, что не смогут удержать Кременную.

«От Кременной идут дороги в разные направления, это и направление Сватово, это и на наши города — Рубежное, Северодонецк. Рубежное совсем рядом», — сказал глава ОВА.

Он отметил, что оккупанты не смогут долго оборонять Рубежное, поскольку после начала полномасштабного вторжения его на 50% разрушили.

Накануне Гайдай сообщал, что украинские защитники в Луганской области приближаются к Кременной и находятся в нескольких километрах от города.