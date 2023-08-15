«Аэродромы под прицелом всегда». В Воздушных силах назвали приоритеты россиян во время ударов 15 августа, 14:48 В результате российского ракетного удара по предприятию в Днепре 15 августа поврежден спорткомплекс (Фото:REUTERS/Mykola Synelnikov)

Кроме украинских аэродромов, главными целями российских оккупантов во время атак являются инфраструктура и промышленность.



Об этом представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил на брифинге во вторник, 15 августа.

По его словам, аэродромы всегда под прицелом россиян, но отдельно их как главную цель выделить нельзя. Они чувствуют боевую работу авиации, поэтому хотят ее нейтрализовать, говорит спикер ВС.

Видео дня

«Ни для кого не секрет, что пилоты, которые сегодня воюют в условиях постоянных регулярных обстрелов врага, имеют соответствующие предохранители[…] Они не только сохраняют технику, жизни людей, но и наносят оккупанту болезненные удары по его тылам, его командованию и его логистике. И аэродромы, и критическая, портовая инфраструктура, и наша промышленность — это все цели врага, которые будут для него приоритетными», — заявил Игнат.

В ночь на 15 августа Россия ударила ракетами по Украине, в частности по западным регионам. Всего воздушной обороны сбили 16 из 28 крылатых российских ракет.

Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие. Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его. В целом в области пострадали 15 человек, в том числе ребенок.



В Луцке россияне атаковали предприятие, убив трех человек, есть раненые. Также есть попадания по предприятиям в Черкасской области и в Днепре. В Хмельницкой, Киевской областях и на Прикарпатье работала ПВО.