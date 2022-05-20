Какие фейки Россия распространяла за сутки: список 20 мая, 05:33 Цей матеріал також доступний українською В Центре противодействия дезинформации опровергли очередные российские фейки (Фото:Markus Winkler/Unsplash)

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг фейки, которые РФ распространяла в течение 19 мая.

Война России против Украины — главные события 19 мая

«Российские пропагандисты сообщили, что «в последнее время рубль демонстрирует ощутимый рост». СМИ объясняют это тем, что «курс рубля стал абсолютно рыночным» — Центр противодействия дезинформации указывает, что такое утверждение россиян является дезинформацией, поскольку и российские, и зарубежные финансовые эксперты заявляют, что укрепление рубля происходит искусственно.

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Также очередной дезинформацией являются слова постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, заявившего, что «Россия имеет подозрения, что экспортируемое украинское зерно идет не нуждающимся странам, а в запасы ЕС». В то же время в МИД РФ сообщили, что "Россия не препятствует экспорту зерна Украины, а логистические проблемы возникли по вине Киева".

Кроме того, в четверг, 19 мая, заместитель главы правительства РФ Александр Новак заявил, что «с похолоданием Северный поток-2 станет спасительной нитью для Европы. Трубы же кушать не просят, они лежат на дне Балтийского моря и обязательно дождутся времени принятия российского газового ультиматума».

«Это — манипуляция», — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

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