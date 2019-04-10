Какие документы необходимы при приеме детей в первый класс: список Сегодня, 12:08 989 Цей матеріал також доступний українською lyceum.in.ua МОН ввело новые правила зачисления в школы lyceum.in.ua

Министерство образования определило ряд документов, на основании которых ребенок может быть зачислен в первый класс.

Соответствующее письмо разослали во все школы и местные органы власти.

"Теперь каждый ребенок может пойти в школу, ближайшую к его месту жительства, закрепленную за этой территорией - без тестов, собеседований или других испытаний. Для первоочередного зачисления надо только подтвердить место проживания одним из документов", - подчеркнули в МОН.

В ведомстве подчеркнули, что таким документом может быть не только справка о месте регистрации.

На основании каких документов ребенок может быть зачислен в первый класс

Подтвердить место проживания ребенка можно следующими документами:

- паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, временный и постоянный вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена ​​временная защита, справка об обращении за защитой в Украине) одного из родителей ребенка или законных представителей;

- справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей или законных представителей;

- справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

- документ, удостоверяющий право собственности на соответствующее жилье;

- решение суда, вступившее в законную силу, о предоставлении лицу права на вселение в жилое помещение, признание за лицом право пользования жилым помещением или право собственности на него, права на регистрацию места проживания;

- документ, удостоверяющий право пользования жильем (договор найма / поднайма / аренды), заключенный между физическими лицами (при условии его регистрации или нотариального засвидетельствования) или между юридическим и физическим лицами, в том числе использования комнаты в общежитии;

- справка о прохождении службы в воинской части;

- акт обследования условий проживания.

Подтверждение может быть и другой официальный документ, содержащий информацию о месте проживания ребенка и/или одного из его родителей или законных представителей.

Принимая такой документ, директора школ имеют убедиться, что он:

содержит информацию, которая подтверждает или удостоверяющий место проживания ребенка или его родителей (одного из родителей) на территории обслуживания соответствующего учреждения общего среднего образования;

составлен, выданный или заверенный лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом;

имеет форму и реквизиты, предусмотренные соответствующим нормативно-правовым актом.

Вид документа для подтверждения места жительства выбирает лицо, которое подает заявление на зачисление ребенка.

Когда нужно подавать документы

Дату начала приема документов для зачисления в первый класс определяют местные органы самоуправления. В некоторых регионах Украины прием уже объявлен.

Конечная дата подачи документов едина для всех - это 31 мая.

Как происходит зачисление

Родители имеют право подать заявление в школу в районе, где они проживают, тогда зачисление в эту школу ребенку гарантируется законом.

Также родители имеют право подать заявление в любое другое заведение: туда ребенок может быть зачислен при наличии свободных мест по результатам жеребьевки.

Если на 31 мая количество поданных заявлений не превышает количества мест, то не позднее 1 июня издается приказ о зачислении всех детей. Их список публикуется исключительно в учебном заведении.

Когда в школе остаются свободные места, информация о них размещается на информационном стенде учреждения и его веб-сайте.

Если на 31 мая количество поданных заявлений превышает количество мест, то до 1 июня зачисляются дети:

- место жительства которых на территории обслуживания школы подтверждено;

- которые являются родными (усыновленными) братьями и / или сестрами учеников этого учебного заведения;

- которые являются детьми работников этого учебного заведения;

- которые являются выпускниками дошкольного подразделения этого учебного заведения (при его наличии).

До 15 июня зачисляются все остальные дети по результатам жеребьевки. Оно проводится с 5 по 10 июня и является публичным.

С 1 по 15 июня заявления о приеме не принимаются, но после 15 июня есть возможность подать заявления на свободные места.

Напомним, Кабмин утвердил новый стандарт начального образования, по которому первоклассники начали учиться с 1 сентября 2018 года.

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