Какие аккаунты в соцсетях предпочитают читатели NV — опрос 20 сентября, 17:42 Лого NV (Фото:NV)

Сайт NV предлагает своим читателям ответить на несколько вопросов, чтобы узнать об их предпочтениях в социальных сетях.



Так, участников опроса просят указать названия страниц в Facebook и Instagram, каналов на YouTube и в Telegram, аккаунтов в TikTok, которые они просматривают (ссылка — здесь). Можно указывать несколько вариантов. Также предлагается указать возраст респондента.

Таким образом NV хочет лучше изучить своих читателей. При этом опрос является анонимным, почтовые адреса не сохраняются.

На этой неделе Институт массовой информации и Детектор медиа включили NV в число 12 национальных СМИ, которые попали на Карту рекомендованных медиа как издания, которым можно доверять. Новостийные порталы, радио и телеканалы оценивали по трем основным блокам критериев — прозрачность, соблюдение профессиональных стандартов и журналистской этики.

NV — независимый медиахолдинг, созданный командой профессиональных журналистов в 2014 году. Сегодня в него входят новостной сайт NV.UA, общенациональное разговорное Radio NV, журнал NV, дискуссионные панели и англоязычная версия сайта — The New Voice of Ukraine, запущенная в 2022 году.