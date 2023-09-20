Какие аккаунты в соцсетях предпочитают читатели NV — опрос

20 сентября, 17:42
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Лого NV (Фото:NV)

Лого NV (Фото:NV)

Сайт NV предлагает своим читателям ответить на несколько вопросов, чтобы узнать об их предпочтениях в социальных сетях.

Так, участников опроса просят указать названия страниц в Facebook и Instagram, каналов на YouTube и в Telegram, аккаунтов в TikTok, которые они просматривают (ссылка — здесь). Можно указывать несколько вариантов. Также предлагается указать возраст респондента.

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Таким образом NV хочет лучше изучить своих читателей. При этом опрос является анонимным, почтовые адреса не сохраняются.

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На этой неделе Институт массовой информации и Детектор медиа включили NV в число 12 национальных СМИ, которые попали на Карту рекомендованных медиа как издания, которым можно доверять. Новостийные порталы, радио и телеканалы оценивали по трем основным блокам критериев — прозрачность, соблюдение профессиональных стандартов и журналистской этики.

NV — независимый медиахолдинг, созданный командой профессиональных журналистов в 2014 году. Сегодня в него входят новостной сайт NV.UA, общенациональное разговорное Radio NV, журнал NV, дискуссионные панели и англоязычная версия сайта — The New Voice of Ukraine, запущенная в 2022 году.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Опрос Соцсети Читатели NV

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