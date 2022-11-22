Снежные и температурные аномалии. Какой будет зима 2022−2023 в мире, Европе и Украине — синоптические карты 22 ноября, 11:15 Какая будет зима 2022−2023 в Украине и Европе (Фото:Pixabay.com)

Тихоокеанское течение Эль-Ниньо существенно влияет на погоду и меняется каждые 1−3 года. Рассказываем, какую погоду ожидают метеорологи зимой 2022−2023.

Тихоокеанькие холодные и теплые течения и изменения поверхностной температуры частично формируют погоду в Европе. Как сообщает Severe Weather.eu, на погоду в Европе зимой 2022−2023 влияет холодная поверхностная температура в Тихом океане, известная, как Ла-Нинья. Считается, что ее влияние ощущается и в Украине.

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Что такое Эль-Ниньо и Ла-Нинья

Эль-Ниньо является явлением планетарного масштаба и прямо или косвенно влияет на погоду значительной части Земли.

Во время Эль-Ниньо происходит резкое повышение температуры (на 5−9 °C) поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (в тропической и центральной частях) на площади около 10 миллионов км².

Ла-Нинья — противоположность Эль-Ниньо, обозначает снижение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы на востоке тропической зоны Тихого океана. Вместе они образуют так называемое «Южное колебание».

Сейчас мы находимся в фазе Ла-Нинья, вступая в ее третий и последний год, что является редким явлением.

По данным от NOAA Climate в восточной части Тихого океана, во время этой фазы Ла-Нинья наблюдается высокое давление и снижение воздуха, что способствует стабильной и сухой погоде. Однако в Западной части Тихого океана начинается противоположная ситуация — влажный воздух, циклон и осадки.

Какая будет зима 2022−2023 и когда закончится холод

Связь океан-атмосфера распространяет влияние Эль-Ниньо и Ла-Нинья по всему миру. Условия Ла-Нинья (ниже -0,5 аномалии) будут преобладать зимой. Но в начале следующего года ожидается ослабление Ла-Нинья, а в конце года и в следующем зимнем сезоне станет более вероятной теплая фаза.

Ожидается, что холодная фаза будет продолжаться до весны 2023 года, после чего возрастет вероятность теплой фазы (Эль-Ниньо).

Прогноз погоды на декабрь-февраль 2022−2023 гг.

Комбинированный мультимодельный прогноз океана показывает аномалии холода в тихоокеанских регионах в течение зимнего сезона. Однако в Атлантике температура ожидается достаточно высокой для зимы. В Епропе показатели температуры зимой будут выше среднего. В частности, видно, что в районе Украины ожидается температура в районе между 0,5 до 2 °C между Черным морем и Средиземным. Тем временем, в Европе зимой Ла-Нинья может создать среднюю температуру около 2 °C — особенно тепло будет в Средиземноморских странах.

Прогноз средней температуры на зиму 2022-2023 / Фото: Severe Weather.eu

Кроме того, в последние годы метеорологи зафиксировали в этот период и в этой фазе потоков сильную систему высокого давления в северной части Тихого океана и область низкого давления над Канадой и юго-западной Европой. Это свидетельствует, что погода в Европе зимой будет теплее, однако с обильными осадками.

Вероятность низких, средних и высоких температур зимой 2022-2023 / Фото: Severe Weather.eu

Над Средиземноморьем и крайним севером Европы прогнозируют больше осадков, чем в центральной и восточной частях. Над Европой на большей части континента выпадает снегопад ниже среднего. Это еще не означает, что снега не будет, а лишь указывает на меньшее количество снегопадов, чем обычно.



Прогноз по осадкам зимой 2022-2023 / Фото: Severe Weather.eu

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды предусматривает циклоны с осадками по всей Европе, которые затем протянутся через северную часть Азии. Область низкого давления над юго-западной Европой открывает несколько разных вариаций картины в течение зимы.

Система высокого и низкого давления / Фото: Severe Weather.eu

Европа получит теплые аномалии над центральной и северной частями с влиянием соседней области низкого давления на юго-западе. В Европе ожидается более теплая температура в течение зимы 2022−2023. Большая часть континента находится в более теплом диапазоне температур. Однако средние температуры более вероятны в западных/юго-западных частях.