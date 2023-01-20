На субботу Киев получил лимит, который покроет 63% потребности в свете
Киев без света (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)
В субботу, 20 января, Киев будет иметь ограничение электроэнергии, что покроет 63% потребности города.
Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
Он пояснил, что Киев на субботу получил ограничение электроэнергии в 927 МВт в день (615 МВт ночью).
Также Коваленко отметил, что в украинские энергосистеме удалось еще больше увеличить генерацию электроэнергии — энергетики отремонтировали некоторые поврежденные во время атак подстанции.
На 20 января Укрэнерго дало на город 952 МВт для потребления.
18 января Коваленко сообщил, что дефицит электроэнергии в Киеве остается значительным.