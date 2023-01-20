На субботу Киев получил лимит, который покроет 63% потребности в свете 20 января, 21:50 Киев без света (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В субботу, 20 января, Киев будет иметь ограничение электроэнергии, что покроет 63% потребности города.

Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Он пояснил, что Киев на субботу получил ограничение электроэнергии в 927 МВт в день (615 МВт ночью).

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Также Коваленко отметил, что в украинские энергосистеме удалось еще больше увеличить генерацию электроэнергии — энергетики отремонтировали некоторые поврежденные во время атак подстанции.

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На 20 января Укрэнерго дало на город 952 МВт для потребления.

18 января Коваленко сообщил, что дефицит электроэнергии в Киеве остается значительным.

