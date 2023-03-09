Последствия массированного обстрела. Самая сложная ситуация с электричеством в Харьковской и Житомирской областях — Укрэнерго 9 марта, 20:51 Последствия российской атаки на Львовскую область, 9 марта (Фото:REUTERS/Andriy Perun)

По состоянию на 19:00 энергетики частично возобновили электроснабжение, но самая сложная ситуация остается в Харьковской и Житомирской областях.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

«Ликвидация последствий 15-й террористической атаки россиян на энергосистему продолжается. По данным Генерального штаба, Россия запустила по украинской энергетической инфраструктуре сегодня 81 ракету и восемь дронов, 34 ракеты и четыре БпЛА были уничтожены Силами обороны Украины. По состоянию на 19:00, самая сложная ситуация в Харьковской и Житомирской», — говорится в сообщении.

Видео дня

В Житомирской области днем удалось возобновить питание критической инфраструктуры, продолжаются ремонтные работы в магистральной и распределительных сетях. Разработан план устранения последствий разрушений и аварии в области, наработаны резервные схемы заживления потребителей.

Ситуация с энергопитанием в области все еще шаткая, заявляют энергетики. Вражеские обстрелы повредили оборудование, которое уже было отремонтировано после трех террористических атак на объекты Укрэнерго в Житомирской области. В общей сложности по результатам четырех массированных атак на энергетическую инфраструктуру в регионе было шесть попаданий ракет и три — БпЛА.

Учитывая сложность полученных повреждений в этом регионе, комплекс ремонтных работ может занять до двух недель. Для обеспечения питания в области внедряется график плановых отключений.

Специалисты Укрэнерго также работают над возобновлением энергоснабжения в Харьковской области. Сейчас запитана критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатываются резервные схемы потребления потребителей. Ожидается, что в течение нескольких дней ситуация с электричеством в регионе стабилизируется.

Плановые графики отключений введены также в Одесской области.

В Днепровском регионе нет сетевых ограничений. Питание собственных потребностей Запорожской АЭС по энергосистеме Украины, прерванное обстрелами врага, было возобновлено.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

