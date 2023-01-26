Киеву и Днепропетровской области ограничили энергоснабжение на пятницу — Yasno 26 января, 22:35 Киев без света (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Киеву на пятницу, 27 января, выделили 991 МВт днем и 663 МВт ночью, Днепру и области — 1200 МВт днем и 1208 МВт ночью.

Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook

Он добавил, что 991 МВт покроет чуть более 60% потребностей столицы в день.

По словам Коваленко, после массированного ракетного удара россиян 26 января есть разрушения энергетической инфраструктуры как минимум в Киевской и Днепропетровской областях.

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Он подчеркнул, что сейчас энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения.