Воздушные силы о массированных атаках РФ: оккупанты чаще применяют ракеты С-300, Калибров и Х-101 — все меньше 13 февраля, 12:28 Ракет Калибр и Х-101 у оккупантов становится все меньше (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов территорий Украины ракетами С-300, которых у них в избытке. А вот применение Калибров и Х-101 становится все меньше.

Об этом в эфире 1+1 заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что российских массированных ракетных атак на Украину становится меньше, интервал между ними становится все больше.

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10 февраля Россия совершила новую массированную ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

Россия осуществила 71 пуск крылатых ракет типов Х-101, Х-555, Калибр. Из них Воздушные силы ВСУ и другие Силы обороны Украины уничтожили 61 крылатую ракету.