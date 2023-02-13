Воздушные силы о массированных атаках РФ: оккупанты чаще применяют ракеты С-300, Калибров и Х-101 — все меньше

13 февраля, 12:28
Поделиться:
Ракет Калибр и Х-101 у оккупантов становится все меньше (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Ракет Калибр и Х-101 у оккупантов становится все меньше (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские оккупационные войска увеличили количество обстрелов территорий Украины ракетами С-300, которых у них в избытке. А вот применение Калибров и Х-101 становится все меньше.

Об этом в эфире 1+1 заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что российских массированных ракетных атак на Украину становится меньше, интервал между ними становится все больше.

Видео дня

Читайте также:
Не отказались от массированных атак. РФ может готовить новый ракетный удар 24 февраля — ОК Юг

10 февраля Россия совершила новую массированную ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

https://www.youtube.com/embed/BNtNYWPPnqs

Россия осуществила 71 пуск крылатых ракет типов Х-101, Х-555, Калибр. Из них Воздушные силы ВСУ и другие Силы обороны Украины уничтожили 61 крылатую ракету.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары ЗРК С-300 Воздушные силы Война России против Украины Калибр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X