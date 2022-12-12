За неделю три атаки на энергосистему. В Укрэнерго рассказали, где самая сложная ситуация со светом 12 декабря, 11:56 Быстро устранить последствия ракетных ударов РФ по энергосистеме мешает характер повреждений и погодные условия (Фото:Anja van de Gronde/Unsplash)

По состоянию на утро понедельника, 12 декабря, в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности. За минувшую неделю войска РФ трижды атаковали объекты энергетики.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Telegram, страна пережила уже восьмую массированную ракетную атаку 5 декабря, а также две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на юге и востоке в выходные.

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Разрушения, которые российские оккупанты нанесли энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций. Для возобновления их работы необходимо дополнительное время.

В компании уточнили, что в Одесской области ситуация остается сложной, возобновление питания потребителей продолжается.

Бригады Укрэнерго, генерации и облэнерго совместно работают над устранением последствий российских атак на энергетическую систему Украины. Работы продолжаются дольше из-за сложности повреждений и плохой погоды, энергетики работают в условиях поырвистого ветра с мокрым снегом.

В Укрэнерго добавили, что для обеспечения баланса в энергосистеме до каждого облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления. При превышении этих лимитов применяются аварийные отключения.

Сложная ситуация с электроэнергией сохраняется и в Киеев.

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Как сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram, тепло и водоснабжение в столице работают в обычном режиме, но ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной.

«Восстанавливаемые работы продолжаются, но они затруднены погодными условиями», — добавили в КГВА.

5 декабря страна-агрессор РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в этот день защитники Украины сбили более 60 из более 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Было известно о повреждении энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.

10 декабря Россия нанесла удары по объектам инфраструктуры на юге Украины, использовав 15 иранских дронов-камикадзе. Десять из них сбили украинские защитники, но несколько попали в объекты энергетической структуры.

Без света остались Одесса и почти вся область. К вечеру энергетики подали напряжение на объекты критической инфраструктуры — котельные, водоканал, больницы.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на то, чтобы восстановить свет в регионе, нужны дни, а не часы.

