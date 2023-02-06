Ситуация с электроэнергией в Украине: сохраняется дефицит мощности, в Киеве и двух областях действуют ограничения 6 февраля, 12:07 В Украине растет потребление электроэнергии, одна из причин — сильное похолодание (Фото:Jonathan Hanna/Unsplash)

В Украине растет потребление электроэнергии, в системе сохраняется дефицит мощности.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Facebook, причиной роста потребление является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание.

В Одесской и Киевской областях, а также в Киеве, сохраняются сетевые ограничения.

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В компании пояснили, что имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия делится на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии.

В Одессе и прилегающих районах в результате масштабной аварии на подстанции НЭК Укрэнерго продолжаются аварийные отключения.

Из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются также в Киеве и в Киевской области.

Ранее сообщалось, что Одесса и часть Одесского района временно обесточены из-за второй за сутки масштабной аварии на подстанции НЭК Укрэнерго, произошедшей 4 февраля.

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко заявлял, что света нет почти у 500 тысяч абонентов.