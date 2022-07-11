Генштаб сообщил об обстановке на юге Украины 11 июля, 08:13 На юге Украины оккупанты пытаются не допустить наступления ВСУ (Фото:Армия.INFORM)

На Южнобугском направлении российские оккупанты сосредотачивают усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны.



Об этом сообщает Генштаб.

Террористическая армия РФ вела огонь из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Белая Криница, Калиновка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Широкое, Киселевка, Партизанское, Котлярево, Посад-Покровское и Прибугское.

Видео дня

В Акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на поражении важных объектов военной и гражданской инфраструктуры крылатыми ракетами, блокировании действий сил и средств Военно-Морских Сил и Госпогранслужбы Украины.

В готовности к ракетным ударам противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования Калибр.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.