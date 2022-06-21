Вечерняя сводка. Оккупанты продвинулись в Луганской области — Генштаб

21 июня, 19:33
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку по состоянию на вечер 21 июня. Российские оккупанты захватили Устиновку, Тошковку, Подлесное и Мирную Долину в Луганской области.

На Волынском и Полесском направлениях существенные изменения не зафиксированы.

На Северском направлении оккупанты продолжают инженерное оборудование пограничных районов и минирование местности. Они обстреляли районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье, Юнаковка Сумской области и Гремяч Черниговской области.

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В Харьковском направлении противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Черкасская Лозовая и Питомник. Артиллерийские обстрелы фиксировались вблизи Харькова, Победы, Верхнего Салтова, Старого Салтова, Чепиля, Рубежного и Старой Гнилицы, а также по районам населенных пунктов Коробочкино, Мосьпаново и Кутузовка.

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На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций, ведет оборону.

На Донецком направлении противник перегруппировался с целью усиления дальнейших действий на Бахмутском направлении. В связи с существенными потерями отмечено переформирование двух батальонных тактических групп в одну сводную БТГр.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел, обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов.

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На Северодонецком направлении продолжаются боевые действия в городе Северодонецк. Враг обстреливал районы недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горного.

Вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино — Вороново и Метелкино — Сиротино украинские воины отбили. Противник отошел.

Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, боевые действия продолжаются.

В направлении Тошковка — Подлесное враг овладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населенного пункта Горное.

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Штурм по направлению к Высокому украинские военнослужащие успешно отбили.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Берестового и Камышевахи. Вело наступление в направлении Александрополья — Камышеваха. Удачи не имел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел.

На Южнобужском направлении враг обстреливал украинские позиции и вел воздушную разведку БПЛА.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ

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