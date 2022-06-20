Вечерняя сводка. ВСУ отразили штурм россиян в двух направлениях — Генштаб 20 июня, 19:35 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба по состоянию на 18:00.

Так, на Сиверском направлении россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Сумской области.

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На Харьковском направлении враг безуспешно пытался вести разведку боем недалеко от Ртищевки. Обстреляны районы пунктов Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.

На Славянском направлении враг в обороне. Обстреляны районы пунктов Дубровно, Грушеваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина. В районе Богородичное украинские защитники отразили штурм россиян.

На Северодонецком направлении войска России ведут постоянные обстрелы Северодонецка, а также соседних пунктов Устиновка, Лисичанск и Горное. ВСУ отразили штурм в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора.

На Бахмутском направлении в районе Николаевки россияне под обстрелом отступили. Войсками России обстреляны шесть населенных пунктов.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел обстрелы вблизи Каменки, Гуляйполя, Авдеевки, Угледара, Малиновки и Железнодорожного. Нанес авиаудары по населенным пунктам Малые Щербаки, Марьинка, Угледар, Константиновка и Новомихайловка.

На Южнобужском направлении враг обстреливал из артиллерии районы Красного Яра, Калиновки, Тополиной и Зеленой Рощи.

20 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия бросила все свои силы и средства на Северодонецк, сейчас там продолжаются максимально интенсивные бои.

19 июня американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российское наступление на Донбассе в последние дни затормозилось практически на всех направлениях.

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