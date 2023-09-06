«Руины и остатки фундаментов». Замминистра обороны рассказала о ситуации в Марьинке 6 сентября, 19:17 Марьинка Донецкой области уничтожена полностью (Фото:via Антон Геращенко/Telegram)

Российские оккупанты ежедневно обстреливают и штурмуют Марьинку, пытаясь атаковать линию обороны ВСУ. Однако украинские военнослужащие уверенно обороняют город и не дают врагу взять его под контроль.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

«Вы уже несколько месяцев подряд слышите в новостях одну и ту же фразу — на Марьинском направлении продолжаются бои. Но за этими словами стоит ежедневная героическая работа наших военных. Враг стер здания Марьинки с земли. Там уже руины и остатки фундаментов», — написала она.

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Маляр отметила, что российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Марьинку и безуспешно атаковать линию обороны украинских защитников.

По ее словам, в Марьинке не менее горячо, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях.

«В Марьинке враг совершает одни из самых мощных штурмов, но не может взять ее под контроль. Потому что этот город защищают бойцы украинской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — добавила она.

30 июля спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень заявил, что россияне усилили атаки в районе Марьинки Донецкой области. Они бросают в бой отряды Шторм-Z, которые в основном состоят из заключенных.