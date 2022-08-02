«Не описать словами». В Авдеевке и Песках настоящий ад — Зеленский

2 августа, 22:17
Последствия обстрела Авдеевки, 18 марта (Фото:Нацполиция)

Последствия обстрела Авдеевки, 18 марта (Фото:Нацполиция)

Ситуация с наступлением российских войск в направлении Песков и Авдеевки (пригороды Донецка) превратилась в настоящий ад.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, украинские военные делают все для того, чтобы противник постоянно нес все более болезненные потери благодаря западным вооружениям, в том числе HIMARS.

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«Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе — Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами», — отметил Зеленский.

Он добавил, что каждый день украинские дипломаты делают все возможное, чтобы Украина получила то оружие, которое поможет остановить российскую армию.

https://www.youtube.com/watch?v=n3sRfahhcdo
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Авдеевка Пески Владимир Зеленский Война России против Украины

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