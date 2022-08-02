«Не описать словами». В Авдеевке и Песках настоящий ад — Зеленский
Последствия обстрела Авдеевки, 18 марта (Фото:Нацполиция)
Ситуация с наступлением российских войск в направлении Песков и Авдеевки (пригороды Донецка) превратилась в настоящий ад.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
По его словам, украинские военные делают все для того, чтобы противник постоянно нес все более болезненные потери благодаря западным вооружениям, в том числе HIMARS.
«Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе — Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами», — отметил Зеленский.
Он добавил, что каждый день украинские дипломаты делают все возможное, чтобы Украина получила то оружие, которое поможет остановить российскую армию.
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