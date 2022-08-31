Генштаб сообщил, что сейчас происходит на юге Украины

31 августа, 08:10
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Какая сейчас ситуация на юге Украины (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Какая сейчас ситуация на юге Украины (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

На Южнобугском направлении российские оккупанты продолжили обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Александровка, Любомировка, Новониколаевка, Лупарево, Красный Яр Новогригоровка, Степное, Первомайское, Киселевка, Партизанское, Квитневое, Красная Долина, Кобзарка, Терновка, Андреевка, Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Трудолюбовка, Добрянка, Потемкино, Княжевка и Тополино.

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Вражеская авиация нанесла удары в районе Андреевки и урочища Плотницкого.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи разведки и блокировки гражданского судоходства. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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