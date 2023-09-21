На Таврическом направлении Силы обороны закрепляются и продвигаются вперед

21 сентября, 17:10
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении продвигаются вперед, на Авдеевском и Шахтерском направлениях также есть инициатива. За сутки, 20 сентября, уничтожены 256 оккупантов, двое взяты в плен.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его информации, за прошедшие сутки враг нанес 21 авиационный удар, больше всего они зафиксированы на Запорожском направлении. Также оккупанты совершили 792 артобстрела.

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На Авдеевском и Шахтерском направлениях украинские военнослужащие имеют инициативу и продолжают уничтожение врага в глубине его обороны.

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На Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция, Силы обороны наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике, отражены атаки россиян в районе Роботиного на Запорожье. Там также оккупанты терпят значительные потери.

Общие потери врага составляют 256 человек, два оккупанта попали в плен. Уничтожены 39 единиц военной техники, в том числе один танк, три ББМ, шесть артсистем, одна РСЗО, 13 БПЛА, 13 автомобилей и две единицы дорогостоящей техники врага.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины

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