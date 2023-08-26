На юге украинские воины уничтожили 93 россиянина и пять складов боеприпасов — Тарнавский
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
На Таврическом направлении за последние сутки россия потеряла 309 оккупантов, из них 93 были уничтожены, а 208 — ранены. Еще восемь россиян украинские защитники взяли в плен.
Об этом 26 августа сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.
Он добавил, что артиллерийские подразделения Сил обороны на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1283 огневых задачи. Украинские воины уничтожили 19 единиц российской техники, в том числе:
- четыре танка;
- шесть боевых бронированных машин;
- восемь артиллерийских систем и минометов;
- одну реактивную систему залпового огня;
- пять российских складов боеприпасов.
В то же время, по словам Тарнавского, за прошедшие сутки противник 27 раз атаковал украинские позиции и совершил 731 обстрел, нанес два ракетных и 24 авиационных удара.