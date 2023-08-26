На юге украинские воины уничтожили 93 россиянина и пять складов боеприпасов — Тарнавский

26 августа, 21:35
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

На Таврическом направлении за последние сутки россия потеряла 309 оккупантов, из них 93 были уничтожены, а 208 — ранены. Еще восемь россиян украинские защитники взяли в плен.

Об этом 26 августа сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Он добавил, что артиллерийские подразделения Сил обороны на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1283 огневых задачи. Украинские воины уничтожили 19 единиц российской техники, в том числе:

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  • четыре танка;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • восемь артиллерийских систем и минометов;
  • одну реактивную систему залпового огня;
  • пять российских складов боеприпасов.

В то же время, по словам Тарнавского, за прошедшие сутки противник 27 раз атаковал украинские позиции и совершил 731 обстрел, нанес два ракетных и 24 авиационных удара.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Война России против Украины

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