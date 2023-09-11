На Таврическом направлении ВСУ уничтожили семь складов боеприпасов врага 11 сентября, 17:29 Украинские военнослужащие (Фото:Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку / Facebook)

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки, 10 сентября, ликвидировали или ранили 360 российских захватчиков, а также уничтожили семь складов боеприпасов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Видео дня

В результате штурмовых действий ВСУ имели частичный успех в районе Работино Запорожской области. Они вытесняют россиян с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли один ракетный и 12 авиационных ударов, провели 19 боевых столкновений. Они также совершили 763 обстрела, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию.

В районе ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины имеют инициативу, сдерживают оккупантов, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

Так, ВСУ успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровнополя Донецкой области, где в течение суток захватчики предприняли около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все вражеские атаки обернулись для россиян значительными потерями в живой силе и технике.

Украинские военные в течение суток выполнили 1255 огневых задач на Таврическом направлении. Общие потери врага составили 359 человек, из них безвозвратные — 102, раненые — 257.

Наши бойцы уничтожили 24 единицы вражеской военной техники. В частности, две артиллерийские системы и минометы, две РСЗО, 14 дронов, три единицы автомобильной техники и три единицы специальной техники. Также были уничтожены семь складов боеприпасов врага.