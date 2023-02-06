Россияне активно обстреливают из РСЗО, а ВСУ нанесли 11 ударов по позициям врага — Генштаб 6 февраля, 19:13 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В течение суток россияне активно использовали реактивные системы залпового огня. Вооруженные силы Украины нанесли более десяти ударов по позициям врага.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 6 февраля.

В течение суток противник нанес пять ракетных и 12 авиационных ударов. Осуществил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник нанес огневое воздействие по районам Тернов Донецкой области и Площанки, Червонопоповки, Кременной и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Спорное, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Озаряновка.

На Авдеевском направлении огневому поражению подверглись Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Великомихайловка Днепропетровской области.

На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 12 населенных пунктов. В частности, Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Меловое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Противник продолжает мероприятия по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях. Так, в городе Кременная Луганской области работникам так называемых «государственных предприятий ЛНР», которые не находятся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%.

Также для пополнения потерь в живой силе, россияне проводят пропагандистско-агитационную работу среди молодежи. В школах Скадовского района враг создает кадетские классы с военной подготовкой. Обещают якобы льготы при поступлении на контрактную военную службу выпускникам.

В течение суток наша авиация осуществила девять ударов по районам сосредоточения россиян, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы противника.