Вечерняя сводка. Бой за Северодонецк продолжается — Генштаб ВСУ 22 июня, 20:30 Цей матеріал також доступний українською Северодонецк находится под обстрелами оккупантов (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko/)

Генеральный штаб Украины опубликовал вечернюю сводку по состоянию на 23 июня. Самая горячая точка — Северодонецк.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении Россия из ствольной артиллерии обстреляла районы поселков Турья, Миропольское и Славгород Сумской области.

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В Слобожанском направлении российская армия штурмом пытается улучшить свое тактическое положение в районе города Славянск. Оккупанты из ствольной и реактивной обстреляли районы поселков Богородичное, Новая Дмитровка, Новопавловка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснополье, Вернополье, Родное, Красное, Шнурки, Красная Поляна, Карнауховка, Большая Камышеваха, Новая Дмитровка.

В Харьковском направлении враг ведет боевые действия для сдерживания подразделений Сил обороны и недопущения их выхода к государственной границе. Были артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Байрак, Победа, Коробочкино, Шевелевка, Рубежное, Лебяжье, Мосьпаново, Шестаково, Петровка, Русская Лозовая, Крестище, Кулиничи, Уды, Старый Салтов, Верхний Салты, Питомник, Питомник,

На Донецком направлении оккупанты пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк.

На Северодонецком направлении Россия ударила авиацией в районах поселков Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

На Бахмутском направлении Россия ударила авиацией в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетных ударов неподалеку от Часового Яра, Новолуганского и Горного.

На Краматорском направлении Россия активно не наступает, но обстреливает украинских военных из ствольной артиллерии в районах Пришиба, Сидорового, Донецкого и Маяков.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются постоянные обстрелы, чтобы не допустить переброски украинских военных на другие направления.

Россия ударила авиацией вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко.

В районе села Новобахмутовка Донецкой области украинские военные отразили штурм россиян и заставили их отойти.

На Южнобужском направлении российская армия оборудует позиции, стреляет из ствольной и реактивной артиллерии и таким образом пытается не допустить продвижения подразделений наших войск вглубь захваченной территории.

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