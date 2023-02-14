ВСУ уничтожили три склада боеприпасов оккупантов — Генштаб 14 февраля, 19:07 Обстрел росссийских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты сбросили с дрона на позиции украинских войск в районе Водяного аэрозольные гранаты. Тем временем ВСУ уничтожили три вражеских склада боеприпасов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 14 февраля.

Россияне, несмотря на значительные потери, все, что не отказываются от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Они продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Также активно действует вражеская авиация.

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В течение 14 февраля оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки и Краматорска в Донецкой области. Есть раненые среди мирного населения. Поврежден дворец культуры, в котором работает центр выдачи гуманитарной помощи. Также повреждено помещение медучреждения.

Захватчики в общей сложности совершили более 25 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова и Берислава. Российские снаряды повредили частные и многоэтажные дома, есть раненые.

Высокой остается угроза дальнейших вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не зафиксированы признаки формирования наступательных группировок россиян. Оккупанты не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов вблизи линии столкновения. Вражеским атакам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Барановка, Стрелка, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Редкодуб.

не зафиксированы признаки формирования наступательных группировок россиян. Оккупанты не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов вблизи линии столкновения. Вражеским атакам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Барановка, Стрелка, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Редкодуб. На Купянском и Лиманском направлениях захватчики обстреляли из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, включая Берестово, Вишневое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Краснопоповку, Песчаное, Диброву, Серебрянское лесничество, Белогоровку Луганской области и Федоровку — Донецкой. Нанесли авиационные удары в районах Берестового, Жилищки и Верхнекамянского.

захватчики обстреляли из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, включая Берестово, Вишневое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Краснопоповку, Песчаное, Диброву, Серебрянское лесничество, Белогоровку Луганской области и Федоровку — Донецкой. Нанесли авиационные удары в районах Берестового, Жилищки и Верхнекамянского. На Бахмутском направлении под минометные и артиллерийские обстрелы попали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клищиевка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области. Авиационные удары коснулись районов Бахмута, Ивановского и Курдюмовки.

под минометные и артиллерийские обстрелы попали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клищиевка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области. Авиационные удары коснулись районов Бахмута, Ивановского и Курдюмовки. На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские атаки попали 22 населенных пункта, в частности, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Большая Новоселка, Времевка и Нескучное Донецкой области. Также россияне нанесли авиационные удары неподалеку от Авдеевки и Угледара. К тому же, враг сбросил с дрона на украинские позиции в районе Водяного аэрозольные гранаты нелетального действия типа К-51.

под танковые, минометные и артиллерийские атаки попали 22 населенных пункта, в частности, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Большая Новоселка, Времевка и Нескучное Донецкой области. Также россияне нанесли авиационные удары неподалеку от Авдеевки и Угледара. К тому же, враг сбросил с дрона на украинские позиции в районе Водяного аэрозольные гранаты нелетального действия типа К-51. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области. Также россияне нанесли авиационные удары возле Малиновки и Новоданиловки.

огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области. Также россияне нанесли авиационные удары возле Малиновки и Новоданиловки. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон и районы более 25 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Огромное Херсонской области.

Тем временем авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы противника.