ВСУ атаковали три района дислокации оккупантов, а РФ наступает на Донбассе — Генштаб 1 февраля, 19:21 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Вооруженные силы Украины атаковали три района дислокации оккупантов. В то же время армия РФ продолжает попытки проводить наступательные действия в Донецкой области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 1 февраля.

В течение суток противник нанес 2 ракетных (по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск и Краматорск Донецкой области) и 2 авиационных удара. Совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня. Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

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Враг активно ведет разведку, в отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка войск противника. В то же время, в приграничных с Украиной районах, враг содержит определенные подразделения, не прекращает проводить минометные и артиллерийские обстрелы по районам украинских населенных пунктов. Среди них Клюсы и Елине Черниговской области; Екатериновка, Волковка, Александровка и Волфино — Сумской и Ветеринарное, Нескучное, Терново, Огурцово, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении под вражеский огонь попали районы Двуречной, Ивановки, Купянска, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении противник обстрелял Невское и Диброву Луганской области и Терны и Серебрянку Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелов из танков и артиллерии подверглись районы населенных пунктов: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении под артиллерийские обстрелы попали Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное и Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, а также Дмитровке Николаевской области.

Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру на временно захваченной территории в своих целях. Так, городскую больницу Днепрорудного Запорожской области российские оккупанты используют как военный госпиталь. Медикаменты и врачи-хирурги привезены из Российской Федерации.

Российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины, нарушать права человека. В частности, в Старобельске Луганской области, российская оккупационная власть заставляет людей отдавать детей в возрасте от 6 лет в казацко-кадетский корпус для якобы «правильного патриотического воспитания». Людям, которые отказываются отдавать своих детей в указанный корпус, угрожают лишением родительских прав.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункт управления оккупантов.