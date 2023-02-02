ВСУ атаковали вражеский пункт управления, а оккупанты несут значительные потери на Донбассе — Генштаб 2 февраля, 19:51 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военные атаковали позиции вражеского пункта управления. А военные РФ продолжают попытки наступления в Донецкой области, хотя и несут значительные потери в живой силе.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 2 февраля.

В течение суток противник нанес два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Краматорска Донецкой области. В результате повреждены 13 двухэтажек, три четырехэтажки, детская поликлиника, школа, гаражи и автомобили, есть жертвы среди мирного населения. Также противник нанес три авиационных удара. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенного пункта Камышаны Херсонской области. В результате получили ранения четыре человека, включая пятилетнего ребенка, который находится в состоянии средней тяжести. Также оккупанты поразили гражданскую инфраструктуру города Очаков Николаевской области.

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Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Противник продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск. Продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. В других направлениях оккупанты обороняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений врага. В то же время завершено совместное обучение авиационного компонента региональной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Возврат авиационной группировки противника на аэродромы постоянного базирования не отмечается.

Продолжаются обстрелы войсками Российской Федерации населенных пунктов вблизи государственной границы, что приводит к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности. Оккупанты обстреляли районы Клюсов и Елиного Черниговской области; Муравейные, Студенки, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелевой, Глубокой, Терновой, Старицы, Гатища, Волчанская, Волчанских Хуторов и Охримовки Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Стельмаховка — Луганской области.

На Лиманском направлении противник обстрелял Макеевку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Веселое, Северное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Богоявленку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более 15 населенных пунктов. Среди них — Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы получили Херсон, а также Новокаиры, Красный Маяк, Змиевка, Берислав, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Инженерное и Антоновка Херсонской области.

На временно занятых территориях Донецкой области Россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в городе Горловка все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага с последующим призывом на военную службу в ряды противника.

В районе Тавильжанки Купянского района Харьковской области противник готовится к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа Мерлин. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункта управления противника.