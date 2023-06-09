Российские войска сосредоточили атаки на четырех направлениях, на двух держат оборону — Маляр
Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои силы для атаки позиций Сил обороны Украины на четырех направлениях, на двух — держат оборону.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на таких направлениях:
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Марьинском.
Маляр подчеркнула, что там продолжаются тяжелые бои. Враг продолжает наносить авиационные удары, артиллерийские и минометные обстрелы. Российским захватчикам не удается достичь своих целей, украинские защитники отражают все атаки.
На Бахмутском и Запорожском направлениях противник держит оборону.
«На Бахмутском направлении оккупанты стягивают свои резервы и пытаются удерживать занимаемые позиции. Делает попытки атаковать, но не удается. Сейчас наши защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления», — написала Анна Маляр.
На Юге оккупационные войска проводят оборонительные действия. По словам заместителя министра, продолжаются позиционные бои.