В районе Марьинки оккупанты все чаще отказываются воевать, в Крыму РФ усилила давление на гражданских — Генштаб 29 апреля, 19:29 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

В районе Марьинки участились случаи коллективного отказа оккупантов участвовать в боевых действиях. На территории Крыма россияне усиливают контрразведывательный режим, увеличивая количество патрулей, проверок.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 29 апреля.

Отмечается, что основными факторами коллективного отказа от участия в боевых действиях, влияющих на это большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты и принуждение военнослужащих ВС РФ к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии.

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В Генштабе также сообщают, что российские оккупанты усилили контрразведывательный и полицейский режим на временно оккупированной территории Керченского полуострова Крым.

«Да, с 26 апреля оккупанты увеличили количество патрулей, на дорогах местного значения усилили посты полиции сотрудниками ФСБ РФ, которые осуществляют выборочные проверки гражданского населения, в том числе проверяют мобильные телефоны и наличие российского паспорта», — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления сообщалось, что руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации.