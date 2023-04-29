В районе Марьинки оккупанты все чаще отказываются воевать, в Крыму РФ усилила давление на гражданских — Генштаб

29 апреля, 19:29
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Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

В районе Марьинки участились случаи коллективного отказа оккупантов участвовать в боевых действиях. На территории Крыма россияне усиливают контрразведывательный режим, увеличивая количество патрулей, проверок.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 29 апреля.

Отмечается, что основными факторами коллективного отказа от участия в боевых действиях, влияющих на это большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты и принуждение военнослужащих ВС РФ к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии.

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В Генштабе также сообщают, что российские оккупанты усилили контрразведывательный и полицейский режим на временно оккупированной территории Керченского полуострова Крым.

«Да, с 26 апреля оккупанты увеличили количество патрулей, на дорогах местного значения усилили посты полиции сотрудниками ФСБ РФ, которые осуществляют выборочные проверки гражданского населения, в том числе проверяют мобильные телефоны и наличие российского паспорта», — говорится в сообщении.

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В Центре национального сопротивления сообщалось, что руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Марьинка Российские военные Война России против Украины российские потери

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