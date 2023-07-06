Враг пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций на Лиманском направлении — Генштаб 6 июля, 20:01 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военные наступают на двух направлениях в Запорожской области и продвигаются под Бахмутом, а россияне пытаются проводить атаки на четырех направлениях в Донецкой области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 6 июля.

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла ракетные удары по Украине, применив 10 крылатых ракет Калибр, семь из которых были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил, 3 ракеты Калибр попали по городу Львов.

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В результате российских террористических атак на Львов, к сожалению, есть 5 погибших мирных людей и более 35 — получили ранения различной степени тяжести, повреждено и разрушено более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 41 авиационный удар и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Херсонской и Харьковской областей.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток состоялось 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. Продолжается перемещение на территорию России подразделений ВС Российской Федерации, проходивших подготовку на полигонах Беларуси.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области.

В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, в районах Старых Вырков, Искрисковщины, Катериновки, Запселья Сумской области и Чернещины, Одноробовки и Гоптовки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Кармазиновки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Кармазиновки и Невского Луганской области и Тернов, Ивановки и Федоровки в Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое Роздоловка — Донецкой.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районах Ивановского и Белой Горы. Враг нанес авиационный удар вблизи Ивановского Донецкой области.

Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области.

В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Керамик, Желанное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара.

Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Егоровка, Малая Токмачка Запорожской области; Змиевка, Антоновка, Приозерное Херсонской области и город Херсон.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты цинично продолжают нарушение норм международного гуманитарного права и использование детских учреждений временно оккупированных населенных пунктов для размещения своих войск, с целью использования гражданского населения в качестве живого щита.

Так, в населенном пункте Новопетровка Бердянского района Запорожской области, на территории корпуса детского санатория Весна, российские военнослужащие обустроили военную базу, где находится более 800 российских военнослужащих и рассредоточена российская военная техника в непосредственной близости к жилым домам местных жителей.

А в населенном пункте Чулаковка Херсонской области, где российский оккупанты переоборудовали под военную комендатуру базу отдыха Ива. Там проводят допросы и пытают патриотически настроенных граждан Украины.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, шесть артиллерийских средств на огневых позициях и три станции радиоэлектронной борьбы врага.