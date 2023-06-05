Россияне атаковали Марьинку восемь раз, возле Бахмута наступление оккупантов захлебнулось — Генштаб 5 июня, 19:21 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

За сутки защитники отбили восемь атак российских захватчиков возле города Марьинка в Донецкой области, оккупанты также пытались наступать в направлении Ивановского на Бахмутском направлении, но безуспешно.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 5 июня.

В течение суток противник нанес ракетный и 19 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К большому сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Республика Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию — на ее полигонах продолжается подготовка подразделений противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиационные удары в районах Огирцево и Гатище Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Барановка, Бунякино, Волфино, Кондратовка, Большая Писаревка, Шевченково, Александровка Сумской области, а также Басово, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Высокая Яруга, Глубокое, Лукьянцы, Старица, Огурцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Николаевка, Нестерное, Бударки, Зарубинка, Шевяковка, Отрадное на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невское Луганской и Спирное Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Торецк и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил неудачную попытку наступления вблизи Невельского. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все 8 атак противника в районе города Марьинка, в то же время, враг нанес авиационные удары в пределах населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Большой Новоселки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Временка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар по Бериславу Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Преображенка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Никольское, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Нашими защитниками был уничтожен один вражеский разведывательный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и три артиллерийских подразделения противника на огневых позициях.