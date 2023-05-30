Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава россиян — Генштаб 30 мая, 19:26 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, а украинские военные атаковали три склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 30 мая.

Российская Федерация, неся большие потери, продолжает вести захватническую войну. Продолжает применять тактику террора, пытаясь запугать население Украины, наносит удары, осуществляет обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

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В течение этих суток Российская Федерация нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, в частности, по столице нашей страны, применив ударные БпЛА Shahed-136/131. 29 из 31 дронов были уничтожены нашими защитниками.

К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

В общем, в течение суток, противник нанес 44 авиационных и 1 ракетный удар, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

В течение суток подразделения сил обороны отбили 11 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За эти сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.

Также, нанес авиационный удар в районе села Уды. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполовки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил.

Нанес авиационный удар в районе Веселого и ракетный — в районе Нью-Йорка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Хромовое, Ивановское, Белая Гора, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Северного, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка.

Вместе с тем, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Большой Новоселки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополье, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Садовое, Камышаны, Кизомыс Херсонской области.

Авиация сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, три склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.