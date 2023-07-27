Силы обороны сдерживают атаки россиян на Бахмутском и Авдеевском направлениях — Генштаб 27 июля, 19:41 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военные сдерживают давление российских оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Им также удалось уничтожить вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В течение суток враг нанес ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 ракеты «Калибр» по портовой инфраструктуре Одесской области и 8 «Шахедов». В результате успешной боевой работы силы и средства Воздушных Сил уничтожили все 8 дронов.

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В общей сложности, россияне нанесли 27 авиационных ударов и совершили более 30 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома.

При этом вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Старая Гута, Искрисковщина, Волфино, Беловоды, Покровка Сумской области и Гурьев Казачок, Уды, Бочково, Малая Волчья, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении захватчики нанесли авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовка, Двуречная, Западная и Кисловка Харьковской области.

В Лиманском направлении россияне вели безуспешны наступательные действия в районе Надежды Луганской области. Нанесли авиационный удар вблизи Белогоровки Луганской области. Под артиллерийские обстрелы попали населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестово, Торское, Верхнекаменное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские бойцы успешно отразили вражеские атаки в районе южнее Клещиевки. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Торецк, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии врага, наши военные успешно отразили атаки противника в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление захватчиков в районе Марьинки. Россияне совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Кураховка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики сосредоточивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Львовое, Токаровка, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

При этом ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным вражеским целям, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За сутки авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, 1 — по ЗРК и 1 — по пункту управления россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.