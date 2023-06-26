Оккупанты наступают на четырех направлениях — Генштаб 26 июня, 19:23 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях в Донецкой области. А украинские военные пункт управления оккупантов и 10 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 26 июня.

В течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины две крылатые ракеты Калибр и семь ударных БпЛА типа Shahed-136/131 были уничтожены.

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Также, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно. ударные), все дроны уничтожены.

Кроме того, в течение суток нанес 36 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток состоялось более 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск Черниговской области; Сорокино, Коренек, Стукаловка, Юнаковка, Локня Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Пыльная, Казачья Лопань, Мороховец, Лукянцы, Избицкое, Плетеневка, Огирцево, Волоховка, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Васильцовка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области; Спирного и Раздоловки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. Нанес авиаудары в районах Соледара и Белой Горы Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты осуществили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного.

Осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сухая Балка, Авдеевка, Орловка, Водяное, Карловка, Невельское, Александрополь, Валентиновка, Керамик, Степное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки.

В то же время, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении подразделения сил обороны освободили село Ровнополь Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Благодатного, Макаровки.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Сторожевое, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Макаровка, Новоселка, Новополь, Макаровка, Зеленое поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного и Олешек.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Запорожье, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Щербаки, Пятихатки, Лобково Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Ольговка, Республиканец, Львовское, Тягинка, Бургунка, Качкаровка, Николаевка, Змиевка, Антоновка, Надднепрянское, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Белозерка, Береговое, Днепровское, Белозерка, Ромашково, Волшебное Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления и 10 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.