Российские оккупанты пытаются отбить атаки ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях — Генштаб 26 июля, 19:53 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты сосредотачивают свои усилия на недопущении продвижения Сил обороны Украины на Запорожском и Херсонском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 26 июля.

В течение суток враг нанес 3 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирных населенных пунктах. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

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Отмечается, что в течение суток состоялось 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Семеновка, Ясная Поляна Черниговской области; Вольная Слобода, Степное, Басовка, Могрица, Покровка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Колодязное Харьковской области.

На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Западное, Табаевка, Тополя Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спирное — Донецкой.

На Бахмутском направлении, наши защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клищеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Клищеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе города Авдеевка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Кураховка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районе Благодатного Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Пятихаток Запорожской области и Антоновки на Херсонщине. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 — по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 пункта управления российских оккупантов.