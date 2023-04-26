За сутки Силы обороны отразили 43 атаки россиян, продолжаются тяжелые бои за Бахмут и Марьинку — Генштаб 26 апреля, 19:24 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российская армия продолжает наступление на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток Силы обороны отразили 43 атаки противника.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 26 апреля.

Россия продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары и производит обстрелы не только по позициям ВСУ, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

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В течение суток противник нанес три ракетных, 31 авиационный удар и совершил около 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Медведевка, Галагановка, Леоновка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чернацкое, Середина-Буда, Бачевск, Сидоровка, Шпиль и Николаевка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам со стороны россиян подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы подверглись Тернам, Торскому, Диброву, Белогоровке, Верхнекаменному, Спорному Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел бесполезные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. От обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дилиевка, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны Украины отразили атаки противника в районе Марьинки. Обстрелы потерпели Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. В то же время в течение суток произвел обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них — Времивка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Токаревка, Антоновка, Белозерка, Берегово Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит российский разведывательный беспилотник типа Supercam.