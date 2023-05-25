ВСУ атаковали склад боеприпасов россиян, враг пытается наступать на пяти направлениях — Генштаб 25 мая, 19:33 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Армия РФ сосредоточилась на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные атаковали склад боеприпасов и радиолокационную станцию оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 25 мая.

В эти сутки, ночью, Российская Федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА Shahed-136/131. 36 из 36 были уничтожены нашими защитниками.

Видео дня

Всего в течение этих суток противник нанес 2 ракетных удара из ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны в Харьковской области, в результате чего поврежден частный дом.

Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В общем, за прошедшие сутки состоялось 17 боевых столкновений на указанных участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гай, Каменская Слобода Черниговской области; Ходино, Владимировка, Александровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Стрелечья, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка, Хатнее в Харьковской области.

На Купянском направлении не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары в районе населенных пунктов Чайковка и Кисловка Харьковской области.

В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополи, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области и Ивано-Дарьевки в Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменское и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Нанес авиационные удары в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял, в частности, Угледар и Пречистовку.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области и Новоберислава в Херсонской области.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области; Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Львовское, Висунцы, Белозерка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Российские оккупационные войска милитаризировали остров Джарылгач, который 19 мая соединен ими с временно захваченной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное.

В частности, оккупанты разместили на острове около 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были похищены у местного населения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение врага на огневых позициях.