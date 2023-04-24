РФ наступает на трех направлениях, Силы обороны отбили более 30 атак — Генштаб ВСУ 24 апреля, 18:59 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Военные РФ наступают на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 24 апреля. Силы обороны отбили на этих направлениях более 30 атак оккупантов. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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По данным Генштаба ВСУ, в течение суток оккупанты нанесли 6 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток осуществили обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Кучеровка, Шалыгино, Искрисковщина и Поповка Сумской области, а также Окоп, Малые Проходы, Стрелечья, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении войска РФ продолжают фортификационное оборудование позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении военные РФ не наступали. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Переездное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступать. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В течение суток военные РФ безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромовое. От российских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Хромовое, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне наступали неподалеку населенных пунктов Новокалиново, Степное и Первомайское Донецкой области, успеха не имели. Обстреляли, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны отбили атаки оккупантов в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Российским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток войско РФ не наступало. Осуществило обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка и Комар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться. В течение суток осуществили обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них -Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривне, Орехов Запорожской области и город Херсон

Оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов в собственных целях. В частности, в Голубовке, что на Луганщине, российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбито два российских разведывательных БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы оккупационного войска.